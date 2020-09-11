Кравчук признал, что Минские соглашения выполнить невозможно
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения не получится выполнить. Об этом он сообщил в эфире радио "НВ".
По его словам, соглашения невозможно выполнить из-за разных позиций Украины и России в вопросе проведения выборов на Донбассе.
"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять.
Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной", – сказал Кравчук.
По его словам, выход из решения он видит в "Нормандском формате".
"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – сообшил Кравчук.
Напомним, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились о совместной инспекции вблизи поселка Шумы в Донецкой области, однако в итоге ее отменили. На следующий день, 10 сентября, боевики открыли прицельный огонь по участку, где должна была состояться встреча представителей Общего центра по контролю и координации и ОБСЕ.