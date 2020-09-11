Кравчук признал, что Минские соглашения выполнить невозможно

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения не получится выполнить. Об этом он сообщил в эфире радио "НВ".

По его словам, соглашения невозможно выполнить из-за разных позиций Украины и России в вопросе проведения выборов на Донбассе.

"Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять.

Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной", – сказал Кравчук.

По его словам, выход из решения он видит в "Нормандском формате".

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – сообшил Кравчук.