KMW Special и Представительство ЕС в Украине презентуют дискуссию «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?»

15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special состоится панельная дискуссия «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?», организованная при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Развитие медиасферы с введением карантинных ограничений приобрело сверхскоростную динамику: медиа фактически моделируют картину будущего на индивидуальном и глобальном уровнях, став ключевыми инструментами человеческого взаимодействия. Социальные медиа создали беспрецедентные в истории возможности для практически неограниченного публичного высказывания и персонализированного продуцирования контента, который в отдельных случаях по показателям охвата аудитории может конкурировать с кооперативными медийными продуктами. Для обсуждения этих тем, а также для того, чтобы особо акцентировать внимание на европейском опыте решения задач, возникающих в связи с новыми течениями в мировой контент-индустрии, были приглашены представители медиакомпаний из ЕС.

В дискуссии примут участие Ян Селлинг (Jan Salling), директор BBC Studios Nordic Format & Productions, основатель и CEO компании Missing Link Media (Данія), Галлагер Фенвик (Gallagher Fenwick), директор France 24 English (Франция), Андреас Вайзе (Andreas Weise), директор Landesstudio Sachsen-Anhalt, ZDF (Германия). Беседу будет модерировать Евгений Глибовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям, член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Панельная дискуссия подготовлена при поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительно ответственностью организаторов и не обязательно отображает взгляды Европейского Союза.

Накануне KMW Special, 14 сентября, состоится KYIV MEDIA WEEK Global Marathon при поддержке Украинского культурного фонда. Форум представит:

Участие в обоих мероприятиях – бесплатно. Узнавайте больше на сайте https://kyivmediaweek2020.com/.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper – постобзор-документ, в котором будет собрана самая интересная информация, выводы с презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводящихся международными и локальными агентствами специально для KMW.

KYIV MEDIA WEEK Special, международный онлайн-форум

15 сентября | 14:10 – 15:00, сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие – бесплатно

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

KYIV MEDIA WEEK организовывает компания MRM.