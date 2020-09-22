"Это просто трэш какой-то". Степанов о празднике в Запорожье

Больше всего министра здравоохранения возмутил тот факт, что буквально неделю назад прошло совещание с участием мэров, на котором обсуждался категоричный запрет проведения такого рода мероприятий в связи с коронавирусом.

Своим возмущением министр поделился во время ежедневного брифинга во вторник, 22 сентября.

"Обязательно надо было провести такое мероприятие (в Запорожье – Фокус), собрать десятки тысяч людей?.. У меня нет вопросом к людям, у меня есть вопросы к организаторам. Простите, это просто трэш какой-то – то, что вы делаете. У меня просто нет другого слова, когда я увидел эти фотографии, по проведению этого события. Надо было обязательно проводить концерт таким образом?" – задал риторический опрос организаторам мероприятия Степанов.

Степанов уточнил, что мероприятия проводили, несмотря на то, что только за последние сутки в Запорожской области зафиксировано 100 новых случаев заражения коронавирусом.

"Вопрос к организаторам этих праздников – к местным властям, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных "лидерах" по количеству заболевавших каждый день?" – продолжил он.

Как рассказал министр, еще неделю назад, по его инициативе прошло совещание с мэрами городов, областных центров.

"Мы договорились, что мы не играем в политику и не используем COVID-19 при политической борьбе. И главное: мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, так как они являются очень большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни", – объяснил еще один повод для беспокойства Степанов.

Глава Минздрава отметил, что обратится к "коллегам, которые отвечают за меры контроля", на счет реагирования и составления протоколов.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.

К тому же самоизоляцию можно прекратить на 8 день, в случае, если при проведении теста коронавирус не будет выявлен. Правда, в этом случае тест нужно будет оплатить за свой счет.