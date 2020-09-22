Статистика коронавируса в Киеве на 22 сентября: больных стало на 270 больше

За минувшие сутки 21 сентября от коронавируса в Киеве умерли семь человек. Всего же он унес жизни 325 киевлян. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко

Заболели:

136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

111 мужчин от 18 до 85 лет;

11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Болезнь обнаружили также у восьми медиков.

В больницы столицы попали 52 человека. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 43, Дарницком – 39 и Днепровском – 38.

Напомним, по состоянию на вторник, 22 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 181 237 человек. За последние сутки заболели 2884 человека (сутки ранее - 2675).

Минздрав внес изменения в инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов COVID-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции не обязательно.

К тому же самоизоляцию можно прекратить на 8-й день, в случае, если при проведении тестирования коронавирус не будет выявлен. Правда, в этом случае тест нужно будет оплатить за свой счет.