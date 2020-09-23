Директор госпредприятия НАН требовал 200 тысяч долларов за участок под Киевом, — СБУ
СБУ изобличила руководителя госпредприятия Национальной академии наук, который вымогал 200 000 долларов взятки. Поводом для получения взятки стал земельный участок, расположенный в столичном регионе площадью 0,41 гектара, который находится в собственности НАН Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как выяснило следствие, руководитель одного из госпредприятий, которое входит в структуру НАН, требовал от директора коммерческой структуры взятку в размере $200 000.
Задержание сообщника
Эта "благодарность" якобы гарантировала бизнесмену беспроигрышную возможность для заключения договора с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.
Процесс документации взятки
Сотрудники СБУ пресекли возможность получения неправомерной выгоды, задержав сообщника чиновника в Киеве после того, как тот получил на руки часть оговоренной суммы.
"Руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", — информирует СБУ.