Статистика коронавируса в Украине на 24 сентября: Киев остается лидером по числу заболевших

По состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106. За последние сутки заболело 3372 человека (сутки ранее – 3497 человек).

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 83 458 человек (за сутки – 1788). От коронавируса скончались 3757 человек (52 человека за сутки). Продолжают болеть 100 891 человек ( на 1 532 человека больше, чем сутки ранее).

Больше всего новых инфицированных в Киеве (+330), Днепропетровской области (+298), Харьковской области (+285) и Тернопольской области (+265).

Статистика коронавируса по областям:

Киев – 20 665 заболевших (330 за сутки);

Львовская – 19 250 (205);

Харьковская область – 16 193 (285);

Черновицкая – 13 562 (114);

Ивано-Франковская – 12 952 (141);

Одесская – 12 309 (179);

Тернопольская – 12 334 (265);

Ровенская – 11 621 (162);

Закарпатская – 9 416 (73);

Киевская – 8 286 (138);

Волынская – 7 235 (103);

Винницкая – 5 566 (101);

Житомирская – 5 262 (71);

Хмельницкая – 5 185 (136);

Днепропетровская – 4 692 (298);

Черниговская – 3 647 (110);

Черкасская – 3 355 (117);

Сумская – 3 352 (72);

Запорожская – 3 288 (139);

Николаевская – 2 717 (74);

Донецкая – 2 767 (133);

Полтавская – 1 677 (47);

Кировоградская – 1039 (15);

Херсонская – 905 (37);

Луганская – 841 (27).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 22 сентября, 17,3% проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 22 895 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 18 370 образцов.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.

К тому же самоизоляцию можно прекратить на 8 день, в случае, если при проведении теста коронавирус не будет выявлен. Правда, в этом случае тест нужно будет оплатить за свой счет.