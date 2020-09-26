Расстрел с перерывами на обед. Британский эксперт раскрыл новые подробности трагедии в Бабьем Яре

На протяжении многих лет всплывали все новые и новые данные о произошедшем в Бабьем яре, но до сих пор все фрагменты не были собраны вместе.

Новое крупное расследование, проведенное исследователем военных преступлений из Кембриджа доктором Мартином Дином, попыталась раскрыть полную картину произошедшего 79 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Блобель и его 30 тысяч евреев

Массовая казнь была организована командиром SS Полом Блобелем, который выполнял приказ истребить всех евреев в оккупированных нацистами частях Советского Союза. Проезжая мимо места массового расстрела с вышестоящим офицером нескольо недель спустя, он указал на свежую землю и сказал: "Здесь лежать мои 30 000 евреев".

Хотя Блобель и раньше был причастен к массовым убийствам, но масштабы Барьего яра были другого порядка. Некоторые историки предполагают, что эти убийства стали началом политики "Окончательного решения", разработанного Генрихом Гиммлером и одобренной Гитлером для уничтожения еврейской расы.

В период с 20 по 30 сентября были расстреляны около 33 771 еврея, включая женщин, детей и пожилых людей. Фото: Pictures from History/TopFoto.

До этого нацисты казнили взрослых мужчин-евреев, но щадили женщин и детей. То, что произошло в Бабьем Яре, стало сигналом о том, что пощады больше не будет.

Когда Гитлер услышал, как легко было убить такое количество евреев и скрыть это от внешнего мира, он решил ускорить план истребления.

По состоянию на сентябрь 1941 года Бабий Яр был крупнейшим нацистским массовым убийством на Восточном фронте. Но уже в следующем месяце его превзошел расстрел и сожжение еще 50 тыс. евреев в черноморском порту Одессы.

В 1943 году, когда немцы отступали и высшее командование понимало, что поражение неизбежно, Блобелю было приказано уничтожить все свидетельства резни. Для этого, тела в Бабьем Яре эксгумировались и сжигались на гигантских кострах.

Поскольку к тому времени там же были убиты еще десятки тысяч человек – не только евреи, но и цыгане, военнопленные и граждане УССР, выполнение приказа заняло месяц.

Эксгумацию тел проводили заключенные из исправительно-трудовых лагерей, многие из которых были евреями. Их впоследствии казнили, чтобы сохранить все в тайне.

Для того, чтобы быстро избавиться от тел, Блобель разработал метод складывания тел слоями на железные рамы, перемежая их дровами.

После войны Сталин и его коммунистические преемники не хотели распространяться об истреблении евреев, предпочитая прославлять героическую борьбу русского народа. Так они увековечили сокрытие трагедии.

Овраг был засыпан и благоустроен – на его месте появился парк, который существует и по сей день.

С момента обретения Украиной независимости в Бабьем Яру были установлены памятники, но "ни один из них не передает масштабы трагедии или ее историческое значение", отмечает Дин.

Исправить ситуацию собираются с помощью Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", запланированного на 2023 год.

Проект в значительное степени основан на расследовании Дина, который помогал пролить свет на трагедию. Ему удалось установить даже такие детали, как маршрут, по которому жертв везли в Барий Яр и точное место многих расстрелов.

Спустя почти 80 лет расследование также предоставляет тысячам семей недостающие подробности того, как погибли их родственники. На данный момент уже подтверждены личности около 18 тыс. евреев, убитых за два сентябрьских дня. Из была известна ранее судьба лишь 907 человек.

Но команда отыскала не только имена. Обнаружено много нового биографического материала: происхождение жертв; где они жили и работали; как пытались выжить после того, как нацисты ворвались в Киев.

Ожидается, что все новые материалы будут представлены в будущем музее.

Сбор информации – монументальная задача. Лишь горстка людей дожила до того, чтобы рассказать о произошедшем. Например, одна из женщин прыгнула в овраг за долю секунды до выстрела и пролежала на протяжении многих часов среди мертвых тел. На сегодняшний день в живых не осталось ни одного очевидца тех событий.

Из архивных документов и карт, а также изучив неопубликованные снимки нацистов, следственная группа выяснила много нового.

Особенно полезными оказались фотографии, из которых некоторые были сделаны всего через день после массового убийства. Тогда советские военнопленные закапывали трупы, другие снимки были сделаны с самолета, пролетавшего над местом расстрела во время эксгумации тел в 1943 году.

После расстрелов тела закапывали российские военнопленные. Фото: Daily Mail.

Сопоставляя их с географической съемкой ущелья 1924 года, эксперты использовали трехмерное изображение для создания жуткого по своей сути видео.

На нем показывается, как изменился весь контур Долины Смерти после захоронения тысяч тел. В фильме также показывается, где именно проводилось большинство казней, на западном отроге оврага. На кадрах видна брошенная одежда и личные вещи жертв, разбросанные там, где их раздевали.

Анализируя тени на зернистых черно-белых фотографиях, команда даже установила время суток, когда они были сделаны.

Репутация доктора Дина как одного из самых авторитетных британских следователей по военным преступлениям укрепилась в 1999 году, когда он выступил в качестве главного историка во время судебного процесса Энтони Савонюка. Он стал единственным человеком в Британии, осужденном за военные преступления.

Поселившись в Лондоне после войны под видом польского беженца, Савонюк был разоблачен в свои 70 лет, как пособник нацистов, расстрелявший не менее 18 евреев. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Расстрелы длились двое суток

Ужас Бабьего Яра начался с циничной уловки. 26 сентября 1941 года нацисты разместили на улицах Киева указ, приказывающий всем местным евреям, собраться на месте встречи с документами, вещами и теплой одеждой. Каждому, кто не подчинился бы приказу, грозил расстрел.

Хотя Блобел ожидал, что на его уловку попадут пять или шесть тысяч, оказалось, что их собралось более 30 тысяч. Евреи Восточной Европе давно привыкли к таким указам, которые обычно предвещали их принудительное переселение.

"Я думаю, они ожидали, что их отправят куда-то поездом. Недалеко от маршрута, по которому они ехали к места расстрела, находится грузовая железнодорожная станция", – говорит доктор Дин.

После того, как собравшиеся евреи были сформированы в колонны, они двинулись к урочищу, а на КПП им было приказано оставить тяжелый багаж, лошадей и телеги. Один свидетель рассказывал, как Блобель отчитал немецкого полицейского за избиение некоторых евреев, он хотел, чтобы все верили в безопасную дорогу.

И только когда люди подошли к песчаному карьеру, они поняли, что пришли на верную смерть. Некоторые пытались бежать, но были пойманы немецкими солдатами и полицейскими.

Застреленные нацистами мать с ребенком. Фото: Pictures from History/TopFoto.

Ко второму дню расстрелов тела были сложены в семь куч. Чтобы совершить такое количество убийств, понадобилось около 1000 человек. Возможно, кто-то из них ощущал раскаяние и ужас, но многие члены "эскадрона смерти" брали лишь перерывы на обед и ужин. После завершения своей миссии, высшее командование СС в Киеве, устроило шумный праздничный банкет.

Проблеск надежды

Несмотря на все ужасы Бабьего Яра, исследователи обнаружили и несколько вдохновляющих историй.

Одна из них связана с Ольгой Кобец, которой было всего 7 лет, когда происходили расстрелы. Ее семья спасла жизнь 8-летнего еврейского мальчика Ильи Мительмана.

86-летняя Кобиц рассказала, что Илья был соседским мальчиком, с которым она дружила. Отец Ильи Ной и его брат Борис не были среди тысяч обманутых, которые добровольно пришли на сборный пункт 29 сентября.

Семья Ильи решила скрываться, оставив ребенка на попечении его матери Сары, которая ранее получила документальное подтверждение, что не является еврейкой. Перед побегом двое мужчин пошли на рынок за продуктами, чтобы приготовиться к дороге. Больше о них никто не слышал.

Семья Кобец с маленьким Ильей. Фото: Daily Mail.

"Позже нам сказали, что их увезли в Бабий Яр", – рассказала Кобец.

В последующие месяцы и годы семья Кобец скрывали Сару (которая сменила имя на Марию) и Илью.

Скрыть национальность маленького мальчика было нелегко. Он выглядел как еврей, и чтобы снискать расположение нацистов, осведомитель выдал его настоящую личность.

Когда немцы обходили окрестности, Илье приходилось прятаться в подвале. Для того, чтобы мальчик меньше боялся темного, сырого подвала, с ним спускалась Ольга.

Илья стал успешным инженером и позже переехал в Германию, он и Кобец оставались близкими друзьями все это время. Илья умер в возрасте 82 лет в 2015 году.