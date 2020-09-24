Киев вернулся в "желтую зону", а Тернополь попал в "красную": в Украине обновили карантинные зоны
Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Киев перешел в "желтую" зону.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.
В "красную" зону попали города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
В "оранжевую" зону включены:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
- город Угледар Донецкой области;
- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и
- Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский,
- Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и
- Ровенский районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский,
- Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский,
- Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский,
- Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новднистровськ, Вижницкий, Герцаевского, Глибоцкий, Заставненский, Кельменецкий,
- Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;
Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.
Напомним, начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее заявлял, что в ближайшее время ожидается рост заражений коронавирусом и что Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. По его словам, сейчас ситуация стабилизируется, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период".
Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проходит вторая волна коронавируса
По состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106.