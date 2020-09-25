Новый антирекорд коронавируса в Украине. Увеличивается количество госпитализаций и тяжелых больных, – Степанов

В Украине в последнее время наблюдается рост количества тяжелых больных, заразившихся коронавирусом, а, следовательно, и рост числа госпитализаций.

Об этом во время брифинга в пятницу, 25 сентября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас увеличивается количество госпитализированных и это количество постоянно растет. Сегодня 742 человека. Это очень много. Причем, в своей работе мы постоянно общаемся с врачами, которые работают в больницах, которые оказывают помощь при COVID-19, и увеличилось количество тяжелых больных, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", – отметил министр.

По этой причине, по его словам, в современных условиях нужно действительно сконцентрироваться всем и "тщательно соблюдать правила новой реальности" – использования масок, соблюдения социальной дистанции.

Особенно, по мнению Степанова, это касается людей из группы риска: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.

Напомним, по состоянию на пятницу, 25 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 191 671. За последние сутки заболело 3565 человек (сутки ранее – 3372 человека).