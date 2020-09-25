"Ценой своей жизни подарила жизнь сыну". От коронавируса умерла супруга заммэра Ирпеня

Перед смертью, 34-летняя женщина родила сына.

О ее кончине сообщила пресс-служба Ирпенского городского совета.

"Сегодня (24 сентября – Фокус) отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена - Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как профессионального нотариуса и профессионала", – говорится в сообщении.

По словам бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, она "всегда помогала тысячам простых людей в решении их проблем".

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"Наталья Александровна ценой своей жизни подарила жизнь своему сыну", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает ТСН, коронавирус женщина подхватила на последнем месяце беременности. В столичный роддом Наталью привезли уже в тяжелом состоянии.

Она родила сына Марка, который сейчас находится в удовлетворительном состоянии. А вот состояние здоровья самой Натальи начало ухудшаться.

Вскоре ее перевели на аппарат искусственного дыхания, а через три недели без сознания госпитализировали в клинику в Германии. Там она провела 10 дней, но в ночь на 24 сентября умерла.