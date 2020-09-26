В Ан-26 летели не 28, а 27 человек. Курсанта Александра Харченко не допустили к полету, - командование

Один из курсантов, который должен был лететь бортом Ан-26, не был допущен к полетам. Соответственно, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находилось 27 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Эту же информацию подтверждает Командование Воздушных Сил ВСУ: курсанта Александра Харченко не было на борту, поскольку в последний момент он не был допущен к полету. Командование уточняет, что на борту самолета находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. 25 человек погибли, двум удалось выпрыгнуть из самолета.

По предварительной информации, учебный вылет совершали курсанты 2-го и 4-го курсов.

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что в авиакатастрофе с АН-26 выжили два человека. Они сумели спастить, выпрыгнув с самолета, когда он находился уже на минимальном расстоянии от земли.

Пилот самолета незадолго до катастрофы передавал сообщение об отказе одного из двигателей.

Самолету, который разбился под Харьковом, было 43 года. Согласно контракту, заключенному в июле, ГП "Антонов" должно было продлить срок его эксплуатации еще на 2 года.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Президент Зеленский дал поручение создать правительственную комиссию для расследования катастрофы и сообщил, что 26 сентября вылетает на Харьковщину.