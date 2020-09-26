Статистика коронавируса в Киеве на 26 сентября: заболели рекордные 447 человек

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 447 человек. Скончались 8 заболевших. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице уже 21492 случаев заражения и 350 смерти из-за коронавируса.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.

Среди заболевших на 26 сентября:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;

21 девочка в возрасте от 1 до 16 лет и 21 мальчика от 4 до 16 лет.

Также заболели 14 медика.

Не уменьшается и количество госпитализированных. В больницы Киева попали 59 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Днепровском (66), Оболонском (60) и Деснянском (58) районах.

Согласно данным covid.gov.ua, на 24 сентября в Киеве было сделано 5763 теста на коронавирус, из них 13,48% - положительные. Количество непроверенных тестов составило 2667.

Несмотря на внушительную статистику, 24 сентября Киев вернулся в "желтую" карантинную зону. Согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.