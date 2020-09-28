Статистика коронавируса в Киеве на 28 сентября: за минувшие сутки заболели 328 человек

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 328 человек. Скончались 8 заболевших. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Всего в столице зарегистрировано 22 143 случая заражения и 369 смертей из-за коронавируса.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 6 505 жителей Киева.

Среди заболевших на 28 сентября:

164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

21 девочка в возрасте от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 2 до 16 лет.

Также заболели 9 медиков.

В больницы Киева попали 43 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком (66), Оболонском (52), а также Деснянском и Днепровском районах (по 39).

Согласно данным covid.gov.ua, на 26 сентября в Киеве было сделано 5103 теста на коронавирус, из них 14,4% - положительные. Количество непроверенных тестов составило 3868.

Несмотря на внушительную статистику, 24 сентября Киев вернулся в "желтую" карантинную зону. Согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.