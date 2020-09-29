Искали корову: около Луганска мать с сыном подорвались в поле на взрывном устройстве
В неподконтрольном поселке Золотое-5 Луганской области женщина со своим 12-летним ребенком подорвались на взрывном устройстве.
Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое МЧС ЛНР.
Отмечается, что в понедельник вечером мать с сыном искали потерявшуюся корову и подорвались в поле на неизвестном взрывном устройстве.
В результате взрыва у 41-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой голени и осколочное ранение левой кисти.
Ребенок получил множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и двух рук. Мальчика отправили в больницу микрохирургии глаза в Луганске, а женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Напомним, 23 сентября двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. Состояние здоровья военных – средней тяжести. А 26 сентября в районе военного конфликта на Донбассе трое бойцов получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве.