Записывали аудио и видео "из-под парты". Россия устроила провокацию в ТКГ

В среду, 30 сентября, заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе пришлось остановить, поскольку представители российской стороны нарушили режим конфиденциальности и вели аудио- и видеозапись, что категорически запрещено.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Российская делегация заявила, что намерена без разрешения опубликовать записи переговоров. Узнав о грубом нарушении регламента заседания, Хайди Грау предложила сделать паузу и провести отдельное заседание, чтобы договориться по поводу кодекса поведения, который должны соблюдать все участники переговорного процесса.

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В свою очередь, украинская сторона поддержала эту позицию, подчеркнув, что нельзя делать вещи, которые противоречат договоренностям и международной практике переговоров.

Отметим, 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ. Недавно Фокин заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.