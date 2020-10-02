Статистика коронавируса в Украине на 2 октября: новый антирекорд – 4 633 заболевших
По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 633 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее было 4 069 заболевших, а 30 сентября – 4 027). Сегодня – третий подряд антирекорд. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 217 661.
За последние сутки скончались 68 человек (днем ранее – 64). Общее количество летальных случаев достигло 4 261.
За сутки зафиксировано 2148 выздоровевших (днем ранее – 2083), что также является рекордным показателем.
За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 жители Харьковской (460), Днепропетровской (334) областей и Киева (447).
Динамика эпидемии по регионам:
– Харьковская область – 19 588 заболевших (460 за сутки);
– Львовская – 20 826 (236);
– Черновицкая – 14 787 (182);
– Одесская – 14 069 (280);
– Киев – 23 602 (447);
– Ивано-Франковская – 13 968 (131);
– Тернопольская – 13 996 (229);
– Ровенская – 12 770 (216);
– Закарпатская – 10 004 (86);
– Киевская – 9428 (149);
– Волынская – 8325 (131);
– Винницкая – 6452 (144);
– Житомирская – 6265 (177);
– Хмельницкая – 6432(244);
– Днепропетровская – 6422 (334);
– Черниговская – 4409 (155);
– Сумская – 34677 (242);
– Черкасская – 4295 (130);
– Запорожская – 4284 (156);
– Николаевская – 3369 (99);
– Донецкая – 3650 (93);
– Полтавская – 2512 (167);
– Кировоградская – 1141 (14);
– Херсонская – 1250 (82);
– Луганская – 1140 (49);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 30 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 21, 18% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 20 966. Было проведено 30 167 ПЦР-тестирований.
Ранее сообщалось, что вводить жесткий карантин в Украине, как это было в марте-апреле, не будут. Вместо этого попытаются найти золотую середину между экономическими ограничениями и санитарными запретами, установленными на фоне постоянно осложняющейся эпидситуации.