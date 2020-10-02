Статистика коронавируса в Украине на 2 октября: новый антирекорд – 4 633 заболевших

По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 633 человек, что является очередным антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее было 4 069 заболевших, а 30 сентября – 4 027). Сегодня – третий подряд антирекорд. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 217 661.

За последние сутки скончались 68 человек (днем ранее – 64). Общее количество летальных случаев достигло 4 261.

За сутки зафиксировано 2148 выздоровевших (днем ранее – 2083), что также является рекордным показателем.

За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 жители Харьковской (460), Днепропетровской (334) областей и Киева (447).

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 19 588 заболевших (460 за сутки);

– Львовская – 20 826 (236);

– Черновицкая – 14 787 (182);

– Одесская – 14 069 (280);

– Киев – 23 602 (447);

– Ивано-Франковская – 13 968 (131);

– Тернопольская – 13 996 (229);

– Ровенская – 12 770 (216);

– Закарпатская – 10 004 (86);

– Киевская – 9428 (149);

– Волынская – 8325 (131);

– Винницкая – 6452 (144);

– Житомирская – 6265 (177);

– Хмельницкая – 6432(244);

– Днепропетровская – 6422 (334);

– Черниговская – 4409 (155);

– Сумская – 34677 (242);

– Черкасская – 4295 (130);

– Запорожская – 4284 (156);

– Николаевская – 3369 (99);

– Донецкая – 3650 (93);

– Полтавская – 2512 (167);

– Кировоградская – 1141 (14);

– Херсонская – 1250 (82);

– Луганская – 1140 (49);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 30 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 21, 18% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 20 966. Было проведено 30 167 ПЦР-тестирований.

Ранее сообщалось, что вводить жесткий карантин в Украине, как это было в марте-апреле, не будут. Вместо этого попытаются найти золотую середину между экономическими ограничениями и санитарными запретами, установленными на фоне постоянно осложняющейся эпидситуации.