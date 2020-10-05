На этой неделе в Украине будет 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки, – Степанов

На текущей неделе Украина преодолеет отметку в пять тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

При этом, по его словам, в Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока не является критической.

"Сейчас у нас уже на прошлой неделе более 4,5 тысяч (новых заражений, – ред.). Уверен, что на этой неделе мы перейдем в отметку 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше", – сказал Степанов.

Он напомнил, что в Украине количество госпитализируемых с COVID-19 ежедневно увеличивается.

"На сегодняшний день число пациентов, которые находятся непосредственно в больницах, составляет 16 тысяч 745 человек", – сказал он.

По словам Степанова, по состоянию на середину июля это число приблизительно равнялось 3,5 тысячи.

"Почти в пять раз увеличилось число людей, одновременно находящихся в больницах", – добавил глава МОЗ.

Отметим, по состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели коронавирусом 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысяч инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября.

В ближайшие месяцы число новых заболевших коронавирусом может колебаться в пределах от 7 000 до 9 000 случаев в сутки. Такой прогноз обнародовал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.