Статистика коронавируса в Киеве на 5 октября: уже почти 25 тысяч диагнозов

В столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки умерли 10 человек, а всего за период пандемии – 430. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

За 4 октября заболели:

163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

99 мужчин от 19 до 90 лет;

12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков.

В больницы попали 32 человека Остальные – на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 399 человек, а всего – 8263.

Больше всего новых случаев обнаружили в Оболонском районе – 54, Днепровском – 52, Дарницком и Деснянском – по 44.

С начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Умирают преимущественно люди пожилого возраста, средний возраст умерших – 68 лет. В возрасте 30–49 лет умерли 30 человек. Самому молодому умершему было 25 лет, а самому старшему – 96.

Напомним, по состоянию на 5 октября в Украине заболели коронавирусом 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысяч инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября. За прошедшие сутки умерли 33 больных COVID-19 (сутками ранее – 44), выздоровели 1 145 пациентов (1 370).