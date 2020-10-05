"Я дома, в халате": Оля Полякова прокомментировала уголовное дело из-за ее концерта в Харькове

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала информацию об уголовном производстве, которое полиция Харьковской области открыла после ее концерта в Харькове 3 октября по случаю Дня учителя. Комментарий она записала в сториз Instagram.

Вокруг концерта разгорелся скандал, так как он проводился в период, когда заболеваемость коронавирусом побила антирекорды.

"Всех, кто волнуется о том, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело после харьковского концерта ко Дню учителя, я хочу успокоить. Смотрите, я дома, в халате, мне ничего не угрожает", – написала она.

Полякова отметила, что вся шумиха, вызванная вокруг концерта, связана с предвыборным процессом.

"Конечно, хочу сказать, что сегодня весь шум от концертов связан непосредственно с предвыборным ср...чем. Но все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое ежедневно посещает столько людей, что мне столько и за год не собрать. Поэтому, дорогие мои, берегите себе, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости, особенно перед выборами", – добавила она.

Отметим, в анонсе концерта было указано, что на мероприятие приглашает команда Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 октября раскритиковал власти Харькова за концерт Поляковой в то время, как в Украине активно распространяется COVID-19.