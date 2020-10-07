Порошенко лечится в частной клинике за 11,5 тысяч гривен в сутки, – СМИ

Пятый президент Украины Петр Порошенко, у которого диагностировали коронавирус, проходит лечение в частной клинике "Оберіг" в столице. Об этом сообщает "Страна".

По данным СМИ, в этой же клинике лечится и Евгения Порошенко, которая также получила положительный тест на COVID-19.

Как сообщается, палаты в клинике оснащены аппаратурой для кислородной поддержки, есть возможность искусственной вентиляции легких, а также предоставляется реанимационное лечение.

Отделение адаптировано всего на 20 человек. Попасть сюда можно только с положительным тестом на COVID-19. Привозят в клинику из дома или другой больницы реанимобилем.

Клиника "Оберіг/"Фото: strana.ua

По данным издания, сутки в одноместной палате стоят 11,5 тысяч гривен с трехразовым питанием и WI-FI. Если палата двухместная, то с каждого пациента будет по 9 500 грн/сутки. Это цена без учета медикаментов. Кроме этого вносится депозит на прохождение лечения – 50 тысяч гривен (единоразовый платеж).

Напомним, 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом. 3 октября его госпитализировали в одну из киевских больниц с двухсторонним восполнением легких.

6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние здоровья Петра Порошенко ухудшилось, у него продолжает развиваться пневмония.