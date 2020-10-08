В больницах городов Ровно и Сарны закончились места для больных COVID, – ОГА

В городской больнице Ровно, а также в Сарненской районной больнице уже нет свободных мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Ровенской облгосадминистрации Олег Вивсянник, передает местное издание "Рівне вечірнє".

По его словам, тяжелых больных с COVID-19 будут доставлять в другие больницы.

"Инфицированных из Полесья будут возить в больницу в Дубровице и Ракитном. Больных из Ровно и ближайших районов возить в Здолбунов. В планах еще Острожская ЦРБ и Ровенская районная больница", – сообщил Вивсянник.

Напомним, за 7 октября в Украине заболели коронавирусом 5 397 человек (ранее было 4 753 и 4 348). Это рекорд за все время эпидемии в стране.