Найден самый высокий украинец: житель Прикарпатья имеет рост 2 м и 19,5 см

В Украине зафиксировали нового рекордсмена по росту. Им стал житель Прикарпатья Роман Гуменюк, рост которого составляет 2 метра и 19,5 см. В связи с этим его внесли в Книгу рекордов Украины, как самого высокого человека в стране и выдали соответствующий диплом.

Об этом говорится в сюжете на телеканале 402.

По словам Романа, высокий рост – это всего лишь генетическая предрасположенность, так как в его семье все очень высокие. Высокий рост, говорит Роман Гуменюк, имеет свои плюсы и минусы. Прежде всего, он всегда привлекает внимание окружающих.

"Когда мы гуляли в Китае, начали фотографироваться с людьми. Поток желающих был бесконечным. Если бы мы просто не ушли – процесс был бы еще долгим", – признается рекордсмен.

С прекрасным полом у Романа тоже проблем нет – высоких красавиц в Украине достаточно. Он встречается с девушкой, и отмечает, что в Украине сложно найти себе пару девушкам высокого роста, а не высоким парням.

Однако есть и негативные моменты, связанные с высоким ростом. Например, у Романа 52-ой размер ноги, а потому найти соответствующую обувь в украинских магазинах довольно сложно. Такая же проблема и с одеждой.

Кровать Роману пришлось делать на заказ, также сложно путешествовать в поездах и самолетах.

Свою жизнь Роман Гуменюк связал со спортом – он играет в баскетбольной команде из Каменец-Подольского.