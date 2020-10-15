В киевской Александровской больнице койки заполнены почти на 100% – МОЗ

В Александровской клинической больнице города Киева, главном медучреждении столицы по госпитализации заболевших коронавирусом, закончились койкоместа для размещения Covid-позитивных пациентов.

Об этом на ежедневном брифинге в четверг, 15 октября, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я сегодня нахожусь в Александровской больнице Киева, это одна из основных больниц, которая определена для лечения Covid -19 в Киеве. Всего в больнице отведены 430 коек для лечения больных Covid -19. На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты. Почти 100-процентная заполняемость на сегодняшнее утро", – рассказал Степанов.

Видео: Facebook / Министерство здравоохранения Украины

По состоянию на утро четверга, 15 октября, по словам министра, в больницах страны лежат 20 тысяч 475 человек. В целом, в течение прошедших суток в медучреждения страны были госпитализированы 679 человек.

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"Это количество увеличивается и будет увеличиваться, если не будем придерживаться установленных правил и рекомендаций Минздрава, чтобы разорвать цепочку передачи болезни", – подчеркнул глава МОЗ Украины.

Министр добавил, что у каждой страны есть свой предел по возможности госпитализации больных и что Украина не исключение, и в связи с этим фактом попросил всех граждан придерживаться минимальных карантинных мер.

Также во время своего выступления Степанов напомнил, что Кабмин усилил карантинные требования, ограничив массовые мероприятия в "зеленой" зоне числом не более, чем 50 человек, в "желтой" – не более 30 человек, а в "оранжевой" – 20-ти. Кроме того, чиновник отметил, что по всей стране запрещена работа общепитов после 22:00 часов.

Напомним, во вторник, министр Степанов заявил, что в медучреждениях страны сложилась напряженная ситуация с наличием свободных коек для "тяжелых" больных с коронавирусом.