Степанов заявил, что за сутки госпитализировали 866 человек, а потом сказал, что в два раза больше
За четверг, 15 октября в больничные стационары по всей стране положили 866 пациентов с Covid-19, заявил на брифинге в Минздраве министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки были госпитализированы 866 человек. И сейчас у нас в стационарах госпитализированными есть 22 тысячи 240 пациентов", – отметил Степанов в пятницу утром, 16 октября.
Чиновник отметил: "Я это говорю не для того, чтобы возник какой-то соответствующий страх – я хочу, чтобы все мы знали, в какой реальности мы живем, что у нас происходит и что дальше нам делать. Понятно, что у Минздрава есть четкий план и четкое понимание того, что мы делаем при шести тысячах (заболевших в сутки, – ред.) и что мы делаем дальше".
Видео: Facebook / Минздрав Украины
Министр отметил, что максимальное количество койкомест, которые в принципе возможно организовать в Украине, исходя из обеспеченности врачами – 52 тысячи. Также чиновник уточнил, что вопрос разворачивания мобильных госпиталей по стране пока не стоит, однако рассматривается Кабмином, как возможный.
Примечательно, что на прошлом ежедневном брифинге, Степанов заявил, что по состоянию на утро четверга, 15 октября, в больницах страны лежат 20 тысяч 475 человек.
Отминусовав от сегодняшнего общего числа занятых коек вчерашний показатель, получим 1783 занятых за сутки больничных коек. Если верить министру, и вычесть из этого числа 866 "тяжелых" больных с Covid-19, получится, что либо еще 917 человек были госпитализированы с иными заболеваниями, либо министерство допустило ошибку в расчетах. И это не считая пациентов, выписанных из больниц за этот день, число которых не приводится.
В то же время, в Киеве фиксируют очереди из карет скорой помощи возле медучреждений. Так в четверг Facebook-паблик Соломенского района столицы опубликовал фото скопления "скорых" возле Киевской городской клинической больницы №5.
Фото: Facebook / Los Solomas
Напомним, во вторник, 13 октября министр Степанов заявил, что в Украине началась напряженная ситуация с койкоместами и отметил, что общим счетом по стране на сегодняшний день есть 34 тысячи 154 койки. Тогда речь шла о наличных местах в больницах, а не о "потенциальных" 52 тысячах коек.