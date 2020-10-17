Пожарная машина и 101 роза: в Мукачево мужчина оригинально сделал предложение руки и сердца
На Закарпатье пожарный сделал предложение своей любимой девушке оригинальным способом.
Об этом сообщают в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Отмечается, что недавно в Мукачево пожарный Владислав Севч предложил своей возлюбленной Мирославе выйти за него замуж нестандартным образом.
В день ее рождения он назначил встречу возле городской ратуши, а сам приехал на пожарной машине в боевом снаряжении со 101 розой и кольцом в руках.
Девушке ничего не оставалось, как ответить "Да!"
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