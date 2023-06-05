Из-за войны стала моделью: как пара-каратистка Карина Айрапетян решила выйти на подиум

В конце марта в Испании прошел чемпионат Европы по пара-карате. Триумфатором на этих соревнованиях стала львовянка Карина Айрапетян, получившая серебро для украинской сборной. А недавно она попробовала себя в моделинге. Об особенностях восточных единоборств на колясках и пути к победе на международной арене – далее в этой истории.

Карина Айрапетян: Это не просто физкультура, это бой

15 лет назад Карина Айрапетян получила тяжелую травму: по неосторожности женщина упала с высоты. Приговор врачей, к сожалению, был неутешительным — перелом позвоночника и колесное кресло как средство передвижения. Однако проблемы со здоровьем женщину не сломили. В 2016 году судьба привела его в большой спорт.

"Заниматься пара-каратэ я начала чисто случайно. Со своими знакомыми я была на одном мероприятии, мимо нас прошла моя будущая тренер, она заметила людей на колясках и предложила всем прийти на тренировку. Но в итоге почему-то пришла я одна. Так все и завертелось ", — рассказывает Айрапетян.

Почему именно спорт и почему именно каратэ?

Несмотря на все трудности, Карина Айрапетян все же смогла добавить в свою спортивную копилку серебро ЧЕ — 2023

"Просто не хотелось терять время на каких-нибудь посиделках, поэтому я и ходила на тренировку. Мне очень нравится спорт, движение, и я втянулась в карате. А когда я увидела, что у меня что-то получается, мне захотелось заниматься пара-карате серьезно. Это уже образ жизни. Это близко мне по духу. Я кайфую от того, что я делаю", – объясняет Карина.

"Что-то получается", как скромно говорит женщина, это золото и серебро чемпионатов Европы 2019, 2020, бронза чемпионата мира 2021 года и титул чемпионки мира 2016 года.

Чем же отличается пара-каратэ от обычного?

"В обычном карате есть дисциплины "ката" и "кумите". Ката, это когда ты показываешь бой с воображаемым противником: набор движений, блоков, ударов. Кумите — это уже контактный поединок. Люди, не имеющие инвалидности, выступают в этих двух дисциплинах, однако колясочники, из-за того что не могут двигать ногами, выступают в дисциплине "ката". Каждая ката отличается друг от друга и их очень много. Если спортсмен серьезно занимается и хорошо выступает, то он действительно как бьется. Это не просто физкультура, это бой. Задача – показать на максимальной скорости, как ты отражаешь удары, блокируешь их. Своего рода это как стихотворение или песня", — уверяет спортсменка.

"Очень большую роль играет психологическая составляющая и настроение", — говорит Карина.

Впрочем, "петь" такой песни гораздо труднее, когда передвигаешься на коляске.

"Это очень сложно физически. Мы выступаем на татами, когда ты въезжаешь на него на тележке, то колесами просто увязаешь. И все повороты даются очень тяжело, гораздо труднее, чем возвращаться на тележке на обычной поверхности. У спортсмена-колясочника на татами должны быть очень хорошо подготовлены руки, да и вообще ты весь должен быть тренированным. Есть приемы с тележкой, когда ты на балансе, то есть на двух, а не четырех колесах, подпрыгиваешь, пытаешься оторваться от татами, крутишься. Выступление длится от 2 до 3 минут, но за эти 3 минуты ты должен собраться настолько, чтобы "выжать" из себя все силы, все, на что ты способен. При этом нельзя прогадать, ведь за это будет дисквалификация, поэтому очень большую роль играет психологическая составляющая и настроение", – говорит Карина.

В Европе целовали руки

Произошедшее 24 февраля 2022 года широкомасштабное вторжение надломило привычный ритм спортивной жизни: тренировки стали на паузу, Украина оказалась в хаосе войны.

"Я не верила, что это может произойти. Это был ужасный день. Когда я зашла в соцсети и увидела всю идущую на нас технику, то была просто шокирована", – вспоминает Карина Айрапетян.

Однако мнений о том, чтобы оставить Украину у спортсменки не было.

"У меня брат в ВСУ, поэтому мама бы не уехала из Украины, а я семейный человек, привыкший что мы всегда поддерживаем друг друга и я бы там за границей больше мучилась морально, чем даже здесь, убегая от бомб и тревог", – объясняет спортсменка.

В начале 2023 года украинская сборная по пара-карате все же приняла решение опробовать свои силы на чемпионате Европы в Гвадалахаре. Но дедлайн подготовки был очень жестким — всего два месяца.

"А конкуренция в этом спорте растет каждый год, — рассказывает Карина. — Моя самая главная конкурентка — испанка. Она удивительная: очень техническая и очень сильная соперница. Не знаю, что будет впереди и какие соперники меня ждут, но пока в Европе я конкурирую именно с Испанией".

Но не невзирая на все трудности, Карина Айрапетян все же смогла добавить в свою спортивную копилку серебро ЧЕ — 2023. Выступление в Европе, по словам женщины, положительно запечатлелось в ее памяти.

"Европейцы нас очень поддерживают. Мне француженка даже руки целовала, это для меня было шоком. Европейцы беспокоятся о нашей судьбе и искренне сочувствуют, потому что понимают, что происходит", — заключает Айрапетян.

Из спорту в моделинг

Теперь в планах спортсменки покорение новой вершины — чемпионат мира.

"Да на чемпионате мира будет уже другая ситуация: там Египет очень сильный. Дело в том, что нет четкой нозологии. Тот, кто имеет ДЦП и частично ходит, частично пользуется тележкой, он выступает в той же категории, что и я. И порой люди, которые могут передвигаться и без тележки, из-за того, что имеют нозологию, подходящую под квалификацию, садятся в коляску и выступают и здесь силы у нас не очень ровные, ведь, например, у меня травмированная спина и не работает часть мышц спины, прессу, ноги. Есть много нюансов, и так оно и будет, пока пара-карате не войдет в программу параолимпиады", — объясняет спортсменка.

Этот проект стирает границы, и ты начинаешь чувствовать, что ты в принципе такой как и все, с тобой все хорошо

Впрочем, женщина лелеет не только спортивные достижения. Недавно Карина снова резко изменила свою жизнь и начала обучение в первой в Украине инклюзивной модельной школе "НовіМІ". Здесь девушки учатся тем же дисциплинам, что и в обычной школе моделинга: фотопозирование, дефиле, актерское мастерство, основы стиля, макияжа, ухода за собой, основы здорового питания.

"Попробовать решила потому, что на тот момент в жизни ничего не происходило, спорта не было, а тут предложили заняться моделингом. Ну почему бы и нет. Не знаю, что мне это даст, но лучше что-то делать, чем не делать ничего. Наш тренер очень амбициозная, она хочет пропагандировать инклюзивный моделинг как обычное явление, чтобы люди с инвалидностью не чувствовали себя какими-то не такими как все. Этот проект стирает границы, и ты начинаешь чувствовать, что ты в принципе такой как и все, с тобой все в порядке и тележка – это просто такой способ передвижения и ничего больше", — резюмирует Карина Айрапетян.

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