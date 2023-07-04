"Никогда не брал": задержанный на взятке глава Тернопольской облрады вернулся на работу

Михаил Головко назвал обвинения во взяточничестве коварной и циничной провокацией. Свою невиновность топ-чиновник предложил доказать на детекторе лжи.

Михаил Головко, руководитель Тернопольского облсовета, задержанный на взятке вернулся на работу. Об этом информирует "Суспільне".

Он отметил, что 3 июля находится на работе и выполняет обязанности и задачи. По его словам, Тернопольский областной совет работает эффективно.

"С сегодняшнего дня на работе", — заявил Головко.

Чиновник отверг все обвинения. По его словам, обвинения во взяточничестве являются абсолютно безосновательными. Головко заявил, что взяткой можно назвать случай, когда за услуги "рассчитываются, или благодарят".

"Я никогда не брал взяток", — заявил он.

Михаил Головко назвал обвинения коварной и циничной провокацией. Он готов подтвердить свои слова на детекторе лжи.

"Я не буду комментировать в связи с тем, что идет следствие", — пояснил ситуацию чиновник.

Задержание Михаила Головко

В конце июня главу областного совета и двух заместителей начальника военной администрации задержали в момент передачи третьего транша взятки, которую они требовали у местного бизнесмена. В целом речь шла о 2,4 млн грн. После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского облсовета Головко и двух его заместителей задержали "на горячем". В помещении Тернопольского областного совета правоохранители провели обыски.

Суд назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. Впоследствии его выплатили, а Михаила Головко отпустили.

Напомним, 27 июня в НАБУ рассказали, что предприниматель, у которого требовали более 2 млн гривен, записывал все разговоры с председателем Тернопольского областного совета и двумя заместителями председателя Тернопольской ОГА на скрытую камеру. Выяснилось, что применили "схему" еще в феврале 2023 года. Сами же фигуранты заявляли, что "чувствовали опасность и хотели бы, чтобы схема работала аккуратнее.