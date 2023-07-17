Владелец АСТ-холдинга Колесник помогает Медведчуку вести его агробизнес - СМИ

На сегодняшний день ни на одну из компаний агробизнеса Виктора Медведчука и Дмитрия Колесника санкции не наложены, что позволяет опальному экс-лидеру партии "ОПЗЖ" продолжать получать доходы для своей безбедной жизни в стране-агрессоре.

Агрохолдинг "АСТ", принадлежащий Дмитрию Колеснику, его дочери Екатерине и сестре Татьяне, помогает обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку вести его агробизнес в Украине. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Delo.ua

Как известно, помимо нефтяного, угольного, энергетического и медиа бизнеса в середине десятых годов Виктор Медведчук обзавелся еще и аграрным бизнесом, состоящим из порядка десяти компаний, преимущественно оформленных на его жену телеведущую Оксану Марченко и на Богдана Козака, брата экс-народного депутата и ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака.

Среди них частное сельскохозяйственное предприятие "Оскар", ЧП "Ротен", ЧП "Галагробизнес МЗ", "Галицкая аграрная компания", "Галичина-Органик", "Родничок", "Ландрас-Агро", "Колос", "МБК Агротехника" и другие. Некоторые из них правоохранители уже уличали в фиктивности и незаконной деятельности по легализации средств, полученных преступных путем, их обналичиванию, уклонению от уплаты налогов, оформлении бестоварных операций и так далее.

Как отмечали источники издания "Latifundist" из окружения Медведчука, он приобрел ряд агрофирм именно с целью освоения через него российских денег, а бизнес как таковой велся плохо. Поэтому Медведчук в свое время решил передать его операционное управление своим партнерам. Ими выступила семья Дмитрия Колесника и их АСТ-агрохолдинг, в который входит несколько десятков компаний, среди которых ООО "Аграрные системные технологии", "Акрис-Агро", "Дейвест", "АСТ Агро", "Акрис Груп", "Акрис Инвест" и другие.

"В результате одно из ключевых и самых проблемных с точки зрения эффективности бизнеса агропредприятий Медведчука ЧСП "Оскар" и тысячи гектар его земельного банка во Львовской и Ивано-Франковской областях были переданы АСТ-холдингу в операционное управление", — говорится в публикации.

В подтверждение слиянию агробизнесов Медведчука и Колесника издание приводит тот факт, что ряд ключевых предприятий АСТ-холдинга Колесника ООО "Агро Истейт", ООО "Инновагро", ООО "Технагро", ООО "Монтеверде" стали иметь общий юридический адрес с большинством агропредприятий Медведчука, которые зарегистрированы на улице Тулузы 11А в Киеве. Более того, учитывая, что физически найти здание или помещение по такому адресу невозможно, журналисты пришли к выводу, что этот адрес — виртуальная "яма" для регистрации предприятий. "Вероятно, с какого-то момента над аграрными бизнесами Медведчука и Колесника стали работать одни и те же юристы", — отмечается в публикации.

Кроме того, близкая связь семей Медведчука и Колесника подтверждается также тем, что дочь Дмитрия Колесника, бенефициар большинства его агрокомпаний, вошла в состав соучредителей компании Оксаны Марченко ООО "Клубный дом "Диамант", которая сдает в аренду квартиры премиум-класса в элитном доме на бульваре Тараса Шевченко 27Б.

Резюмируя, издание подчеркнуло, что на сегодняшний день ни на одну из компаний агробизнеса Виктора Медведчука и Дмитрия Колесника санкции не наложены, что позволяет опальному экс-лидеру партии "ОПЗЖ" продолжать получать доходы для своей безбедной жизни в стране-агрессоре.