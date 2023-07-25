Штрих-код на каждый куст: в Кабмине рассказали, как будут регулировать производство каннабиса

По словам вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет такое же наказание, как за сбыт наркотиков.

Производство и сбыт марихуаны для медицинских целей в Украине будут жестко контролировать. Каннабис будут выращивать в специально оборудованных теплицах, а каждый куст обеспечат штрих-кодом. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Украинским новостям".

"Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе" — сообщила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет такое же наказание, как за сбыт наркотиков. А лицензия будет стоить около 800 грн — столько же, сколько стоит разрешение на производство алкоголя и табачных изделий. Выдавать соответствующий документ будет Государственная врачебная служба.

Вице-премьер также отметила, что скорее всего препараты на основе медицинского каннабиса будут продавать в виде масел, которые нужно вдыхать через металлическую трубку или капель. В этом случае препарат нужно будет капать на язык. Что касается курения, вице-премьер сказала, что Украина пойдет на такие формы сразу, чтобы не провоцировать общество.

"Но в этом нет ничего криминального, ведь такое использование регулируется так же строго", — добавила Стефанишина.

Напомним, 13 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. По словам Ольги Стефанишиной, до 27 июля принимаются поправки ко второму чтению, которое ожидается в сентябре. Еще несколько месяцев уйдут на разработку подзаконных актов. А чтобы запустить производство препаратов на основе медицинского каннабиса, Украине понадобится несколько лет.

Фокус писал 14 июля, что после того как Украина деоккупирует полуостров Крым, там могут начать выращивать медицинский каннабис в случае его легализации в стране.