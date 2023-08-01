Штраф на 51 тысячу: суд наказал одессита, который слушал песни Лепса во Львове (видео)

По словам журналистов, Зайцев был наказан по статье за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным по статье 173 и назначил ему штраф на сумму в 51 000 гривен.

Галицкий районный суд наказал Лукьяна Зайцева – молодого человека из Одессы, который вместе с друзьями в начале мая слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре Львова. Об этом сообщает Zaxid.net.

Издание пишет, что Зайцев был наказан по статье за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным по статье 173 и назначил ему штраф на сумму в 51 000 гривен.

Сообщается, что на судебное заседание Лукьян Зайцев не пришел. Еще 27 июля судья Ирина Волоско признала подсудимого виновным. Также Зайцев должен оплатить 537 гривен судебных издержек. Постановление еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Скандал во Львове из-за песни Лепса: что известно

В воскресение, 7 мая, у памятника Адаму Мицкевичу во Львове произошел конфликт между местным жителем Романом Гурским и пассажирами автомобиля Range Rover, которые громко слушали песню Григория Лепса. Позже стало известно, что молодых людей задержала полиция. В сети также появилось видео, на котором Лукьян Зайцев просит прощения за свою реакцию на замечание.

Согласно заявлению Патрульной полиции Львовской области от 9 мая, парней, которые слушали в машине Range Rover песню Григория Лепса, задержали и вручили им повестки. Патрульные остановили их автомобиль на улице Кульпарковской, и выяснили, что водитель — 26-летний житель Донецкой области. Наиболее агрессивным в компании оказался 20-летний житель Одессы.

Затем сам Зайцев высказался о врученной ему повестке. Парень признался, что не сильно переживает из-за повестки и рассчитывает на "белый билет". Молодой человек сказал, что его поведение в конфликте было неправильным. Он также добавил, что удалил упомянутую песню Григория Лепса и больше ее не слушает.

Напомним, 14 июня в росСМИ проинформировали, что певцы Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу выплат российским военным за уничтожение танков ВСУ. За каждый подбитый Leopard или Abrams оккупантам готовы выплачивать миллион рублей.