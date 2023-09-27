"Батальон Лондон": журналисты нашли известных украинских бизнесменов в Британии (фото, видео)

Расследователи показали, где во время войны живут состоятельные граждане Украины, в том числе те, кто находится под санкциями СНБО или в розыске НАБУ.

Ряд украинских бизнесменов, в том числе подсанкционных, владеют недвижимостью и проживают на территории Великобритании. Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача "Батальон Лондон" от 26 сентября.

Михаил Ткач обратил внимание на Land Rover с украинским номером, стилизованным под британский, который ехал центром Лондона. Из машины вышел мужчина, в котором журналист узнал украинского бизнесмена Павла Фукса. Поскольку авто отправилось на паркинг, Ткач предположил, что Фукс приехал домой.

Land Rover, в котором передвигается Павел Фукс

Павел Фукс в Лондоне

Дом в Лондоне, где проживает Павел Фукс

Автор расследования отметил, что по данным его источников, Павел Фукс пересек государственную границу 26 февраля 2023 года без проверки паспорта.

"По базам он в Украине, а на самом деле он тут, в Лондоне", — сказал журналист.

В расследовании также говорится, что Фукс попал под санкции СНБО в 2021 году. Несколько месяцев спустя журналисты зафиксировали, как он, несмотря на санкционные отграничения, отпраздновал свой юбилей в гольф клубе "Козин" под Киевом.

Расследование "Батальйон Лондон"

Как отмечает Михаил Ткач, весной этого года СБУ сообщила Павлу Фуксу о подозрении в финансовых махинациях с государственными стратегическими предприятиями и уклонении от уплаты налогов. Государство забрало контроль над одной из крупнейших частных компаний по добыче газа ООО "Ист Юроуп Петролеум", к которой, по данным журналистов, имел отношение Фукс.

Сам Павел Фукс в комментарии Михаилу Ткачу сказал, что планирует вернуться в Украину, однако после завершения войны. Он также упомянул о том, что имеет вид на жительство в Британии. По его словам, санкции СНБО не предусматривали ограничений на выезд из страны.

Павел Фукс заявил, что планирует вернуться в Украину после завершения войны

Журналисты отметили, что в Лондоне они встретили Фукса в компании бизнесмена Ильи Хайкина, уехавшего из России из-за уголовных преследований. По информации источников УП в правоохранительных органах, Хайкин планирует инвестировать в бизнес в Киеве, в частности в строительный.

Павел Фукс и Илья Хайкин встретились в Лондоне

Журналисты также показали, как Mercedes забирает гостей из дома в 20 минутах от центра Лондона, где по информации источников издания, проживает Андрей Довбенко. По словам автора расследования, СМИ называли Довбенко "смотрящим за Министерством юстиции" при президентстве Петра Порошенко.

Mercedes выихал из дома Андрея Довбенко в Лондоне

Дом, в котором проживает Андрей Довбенко

Как отмечает Михаил Ткач, НАБУ сообщило о разоблачении организованной преступной группы, которая занималась махинациями с арестованным имуществом на почти пол миллиарда гривен. В 2023 году организатор был объявлен в розыск. По данным УП, речь идет об Андрее Довбенко. При этом сам Довбенко заявил, что проживает в Лондоне.

Ткач также упомянул о том, что в 2019 году произошел скандал из-за свадьбы Довбенко в Сен-Тропе, где были замечены тогдашний руководитель ОП Андрей Богдан и Павел Фукс. За две недели до свадьбы невеста Довбенко приобрела в Лондоне дом за почти 4,5 миллиона евро, в котором сейчас приживает Довбенко.

По данным источников издания, Довбенко якобы пытается получить политическое убежище в Великобритании. Сам Довбенко сказал журналисту, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Что касается подозрения НАБУ, Довбенко заявил, что он не причастен к тем действиям, в которых его обвиняют. По его словам, в ведомстве "ошибаются" по этому поводу.

Андрей Довбенко отвергает предьявленные ему обвинения

По информации УП, еще один подозреваемый НАБУ, Владимир Галантерник, также имеет недвижимость в Лондоне, в 10 минутах от Довбенко. Журналисты, полагают, что на данный момент дома у Галантерника может идти ремонт. По словам "собеседников УП в бизнес-кругах", Галантерник переехал в Вену.

Дом Владимира Галантерника в Лондоне

Михаил Ткач также показал дом на одной из центральных площадей, по соседству с российским олигархом Олегом Деприпаской, который принадлежит компании украинского олигарха Александра Ярославского. По данным британского реестра недвижимости, компания Ярославского купила упомянутый дом почти за 55 миллионов фунтов. При этом в документах Ярославский числится, как гражданин Британии.

По словам Ткача, на момент пребывания журналистов УП в Лондоне, Ярославский находится на яхте возле Лазурного берега во Франции.

Дом, принадлежащий Александру Ярославскому

Еще один украинский олигарх, Константин Жеваго, по информации СМИ, заканчивает ремонт пенхауса в одном из лондонских домов.

Дом Жеваго в Лондоне

Журналисты также показали особняк бизнесмена Александра Даруты, который приходится братом нардепу Сергею Даруте и дом в Лондоне, в котором расположена квартира жены украинского миллиардера Валерия Хорошковского.

Дом, в котором приобрела квартиру жена Хорошковского

Особняк Даруты в Британии

Напомним, 1 июня мы писали о расследовании УП "Батальон Монако", которое показало, что украинские VIP-беженцы предпочитают выбирать для жизни Лазурный берег, средиземноморское побережье Франции.

Мы также сообщали 22 июня, что семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгения Борисова во время полномасштабной войны в Украине купила на испанском побережье объекты недвижимости и автомобили на несколько миллионов долларов.