"Пророссийские нарративы": СБУ пришла с обысками в религиозную организацию "Аллатра", — СМИ

По данным правоохранителей, эту организацию связывают с деятельностью в пользу государства-агрессора и продвижением кремлевских нарративов.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция проводят массовые обыски у членов "Аллатры" по всей стране. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на собственные источники.

По данным правоохранителей, эту организацию связывают с деятельностью в пользу государства-агрессора и продвижением кремлевских нарративов.

"По имеющейся информации, в "Аллатру" входят вице-премьер Украины Ирина Верещук, экс-глава СБУ Иван Баканов и даже певец Виталий Козловский. К ее организаторам принадлежит Игорь Данилов — бывший шахтер из Макеевки, который впоследствии работал на территории Киево-Печерской лавры, где якобы занимается лечением позвоночника по уникальным технологиям", — говорится в сообщении издания.

Что известно об "Аллатре"

Движение "Аллатра" было основано в Киеве дончанами Галиной Яблочкиной и врачом Игорем Даниловым.

Формально "Алатра" была зарегистрирована еще в 2014 году, но начало ее фактической деятельности относят к 2010-м годам и связывают с основанием в 2011 году.

По данным с сайта "Алатра", цель "организации" — "единение и дружбы всех народов на основе культурно-нравственных, духовных ценностей, которые сплачивают людей во всем мире".

Скрин с сайта "Аллатра"

По состоянию на октябрь 2023 известно, что "Аллатра" разрасталась годами в селе в нескольких километрах от Киева. У нее появились тысячи сторонников во всем мире. Члены "Аллатры" запустили онлайн-телевидение, размещали наружную рекламу, напечатали целую библиотеку специфической литературы.

Напомним, журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола сообщил, что во вторник, 10 октября, СБУ провели обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги.

Напомним, 7 октября в Закарпатской области СБУ задержала кума пророссийского политика и предателя Виктора Медведчука Ивана Чубирко, депутата облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ и членов его преступной группировки. Они подозреваются в занятии рэкетом.