Суд подтвердил законность аннулирования одной из лицензий онлайн-казино Pin-Up

Киевский окружной административный суд отклонил иск ООО "Виктория Софт" (бренд Pin-Up) против Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Соответствующее решение суд принял 13 ноября, копия опубликована в Едином государственном реестре судебных решений. Суд признал законным и обоснованным решение КРАИЛ аннулировать лицензию компании на организацию азартных игр, передает "Гордон".

"СБУ предоставила в КРАИЛ информацию, свидетельствующую о наличии связи ООО "Виктория-Софт" (Pin-UP) с Российской Федерацией, что в свою очередь также подтверждает тот факт, что документы поданы истцом вместе с заявлением для получения лицензии на производство деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр содержат недостоверные сведения", — говорится в постановлении суда.

Адвокаты компании утверждали, что юридическое лицо ООО "Виктория Софт" зарегистрировано на гражданина Украины, а понятие "фактического контроля" не определено законодательством, поэтому аргументы СБУ якобы безосновательны. Суд отклонил эти аргументы и полностью стал на сторону КРАИЛ и СБУ. Также в постановлении суда содержится информация, что "В письме СБУ содержится информация о пребывании истца на момент подачи заявления о получении лицензии под фактическим контролем граждан Российской Федерации".

Напомним, в Украине Pin-Up работает через два юридических лица — "Виктория Софт" и "Укр Гейм Технолоджи". 8 ноября КРАИЛ аннулировал лицензию ООО "Виктория Софт" из-за выявления недостоверных сведений в документах, поданных для получения лицензии. Основанием стало письмо СБУ от ноября 2022 года. В нем СБУ предоставило КРАИЛ данные о российских связях "Виктория Софт".