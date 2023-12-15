Родила ребенка от отца: на Сумщине девочка стала жертвой сексуального насилия

Случай произошел в многодетной семье. Правоохранители устанавливают лиц, которые покрывали преступление.

На Сумщине правоохранители расследуют дело изнасилования отцом его 13-летней дочери. В результате длительного насилия девочка родила ребенка. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Следствие установило, что случай произошел в многодетной семье, которая проживает в одном из населенных пунктов Сумской области. В марте 2023 года мужчина изнасиловал свою 13-летнюю дочь. С тех пор он периодически совершал в отношении ребенка подобные действия сексуального характера.

Девочка забеременела от отца, а 12 декабря 2023 года дома она родила ребенка. Из-за этого ее матери пришлось обратиться за медицинской помощью. Только после этого девочка рассказала о систематическом изнасиловании отцом.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему мужчине по факту изнасилования родной дочери (ч. 4 ст. 152 УК Украины). По ходатайству следователя и прокурора решением суда 14 декабря 2023 года подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", — сообщают в прокуратуре.

Мужчина насиловал дочь в течение года

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к сокрытию указанного преступления.

Девочка с младенцем находятся под наблюдением медиков.

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