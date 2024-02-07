Украинка засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture, — эксперт

Заки Фарук намеренно обанкротил компанию, чтобы не отдавать долги, считает Виталий Кулик.

Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался известный мошенник Заки Фарук, который обокрал клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, оказывает гражданская жена — украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом. Об этом пишет политический эксперт и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в блоге на сайте "Цензор", передает УНИАН.

"В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, который "облегчил кошельки" своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, материнская компания, которая владеет этим платежным сервисом, имеет британскую прописку. И, как отмечают расследователи, мало кто знает, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова", — отмечает автор блога.

По его словам, Заки Фарук намеренно обанкротил компанию, чтобы не отдавать долги.

"Как сообщают, Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обокрал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года — COMPUTRAD (EUROPE) LIMITED — на 3 млн фунтов. С 2009 года основной профиль Computrad — ИТ-решения для верификации и идентификации пользователей сервисов онлайн-игр и онлайн-казино. COMPUTRAD ликвидировали в 2017 году из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось — Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года", — продолжает политолог.

В британском реестре можно увидеть, кто на самом деле владеет PayFuture.

"Смотрим в британский реестр и понимаем, что это не просто лайк рядового клиента. Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которое, на удивление, указывает на самого Заки — 9786 Zaki Limited (14645620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% PAYFUTURE HOLDINGS LIMITED — материнской компании, которая владеет платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет — Смирнова руководит и владеет компанией, которая прямо указывает на принадлежность к Zaki Farooq", — считает Виталий Кулик.

По словам эксперта, приведенные данные свидетельствуют о том, что Смирнова играет роль номинального владельца компании-акционера PAYFUTURE HOLDINGS LIMITED и обеспечивает интересы Zaki Farooq в этом бизнесе. Кроме того, она помогает ему таким образом обходить наложенные ограничения.

"Адрес регистрации компании Елены Смирновой — 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твитах Zaki Farooq сохранились геометки о написании сообщений именно из этого лондонского района Hounslow. Поэтому мы можем предположить, что это было или есть его фактическим местом жительства в Лондоне. А вместе с ним и Елены Смирновой. Почему мы заинтересовались этой темой, потому что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использования этой системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности", — резюмирует Виталий Кулик.