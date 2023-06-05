Могли прорвать первую линию обороны ВС РФ: в ISW оценили успехи ВСУ на Запорожье (карта)

Аналитики спрогнозировали, что ВСУ продвинулись вглубь территории на расстояние от 500 метров до 3 километров. Российские источники, в свою очередь, утверждали, что Силы обороны вернули контроль над Новодаровкой и Нескучным.

Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись в Запорожском направлении, вероятно, прорвав первую линию обороны российских войск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что украинские войска реализовали локальные наземные атаки. Это позволило добиться 4 июня определенных тактических успехов в восточной части Запорожья и западной части Донецкой области.

Геолокационные данные, опубликованные 4 июня, показывают, что механизированные украинские войска продвигались достаточно ограниченно к северо-востоку от населенного пункта Ривнополь. Российские военные блоггеры заявляли, что подразделения ВСУ наступали в направлении Макаровки (в пределах 4 км юго-западнее Великой Новоселки) и Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки), а также захватили Новодаровку (14 км юго-западнее Великой Новоселки) и Нескучное (2 км юго-западнее Великой Новоселки).

Ситуация в Запорожье Фото: ISW

Линия фронта в Запорожье Фото: ISW

Специалисты ISW проанализировали данные военных блогеров РФ. Они заключили, что украинские войска совершили ограниченные наступления вблизи Малой Токмачки (28 км к юго-востоку от Гуляйполя), и что российские силы нанесли авиаудары по атакующим украинским силам в районе Гуляйполя. Аналитики спрогнозировали, что украинские войска могли прорвать первую линию российской обороны и сумели продвинуться в этом районе от 500 метров до 3 километров.

Также усилилась интенсивность ударов ВСУ. Российская ПВО якобы отражала атаки в Бердянске и Мелитополе. Украинские войска нанесли и дополнительные удары в Запорожской области: вблизи Мелитополя, северо-восточнее Мелитополя в районе Черниговки и вблизи линии фронта близ Пологов и Вербового.

Напомним, 4 июня помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина способна освободить свои стратегически важные территории. По его словам, основная задача ВСУ на сегодняшний день — достичь максимально возможного прогресса на поле боя.