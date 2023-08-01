"Надо смотреть рационально и логично": эксперт рассказал, когда закончится война

Деокупация Крыма, по мнению Александра Коваленко, состоится раньше освобождения Донецкой и Луганской областей.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко убежден, что российско-украинская война не закончится в этом году, однако сценарии ее завершения уже сейчас понятны. Об этом он сообщил в комментарии для ТСН.

"Я считаю, что в 2024 году война еще будет продолжаться. Поэтому надо, чтобы морально, психологически люди были к этому готовы. На это нужно смотреть, как оно есть: рационально и логично", — говорит Александр Коваленко.

Он уверен, что война завершится деоккупацией украинских территорий. В частности, сначала состоится освобождение Запорожской области и левобережной Херсонщины, затем деоккупация Крыма. Эксперт не знает сколько времени уйдет на это, однако считает, что самым сложным этапом станет деоккупация Донецкой и Луганской областей.

"И мне кажется, что именно освобождение Крыма произойдет гораздо раньше, чем будет освобождено Донецкую и Луганскую области", — заявил Коваленко.

По его словам, сложность освобождения Донецкой и Луганской областей заключается в общей границе с Россией, ведь это создает постоянную логистику. ВСУ могут ее обрезать, однако существует проблема с линией обороны, которая выстраивалась врагом с 2014 года.

Напомним, 27 июля стало известно, что ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области. Спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень 30 июля назвал операцию по освобождению села Старомайорское уникальной из-за того, что она проходила в условиях тотального минирования. В частности, враг во время построения линии обороны оставил много ловушек, которые пришлось обходить ВСУ.