Четыре цели за ночь: бойцы ВСУ показали "улов" роты "Ахиллес" под Купянском (видео)

В течение одной ночи подразделения ВС РФ на восточном участке фронта потеряли военной техники на 6 млн долл. Ее уничтожили с помощью ударных дронов, приобретенных на донаты украинцев.

Под Купянском рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92 ОДШБр им. Ивана Сирко уничтожила в течение одной ночи четыре единицы военной техники ВС РФ. Процесс "охоты" зафиксировали на видео, которое опубликовали в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

На первых кадрах записи указано, что бойцы "Ахиллеса" используют РУБпАК, полученные в рамках проекта "Армия дронов". Для атак на российскую технику показали эффективность ударные дроны: они незаметно подлетели к позициям врага и сбросили одну или несколько гранат.

Указывается, что удалось за одну ночь уничтожить четыре цели. На видео видно, как ярко вспыхивают САУ 2С-19 "Мста-С", которые могли нанести ущерб украинским позициям с расстояния до 29 км. Кроме того, несколько гранат не пожалели для танка Т-80: раз за разом взрывались гранаты и постепенно бронемашина, похоже, потеряла работоспособность.

Еще одна исключительная цель — это башня с системой РЭБ-связи, указано на видео. Система "не заметила" дрон, который сумел подлететь и сбросить гранату.

Суммарно бойцам ВСУ удалось уничтожить военной техники ВС РФ на 6 млн долл., указано на последнем кадре записи.

Бои под Купянском: детали

Отметим, согласно сообщениям украинского командования, ВС РФ сосредоточила под Купянском около 100 тыс. человек живой силы и соответствующее количество военной техники. Именно на этом участке, похоже, российская армия пытается "прорваться", чтобы заставить Генштаб ВСУ сдержать контрнаступательные действия, которые ведутся на южном отрезке фронта.

В крайнем отчете Генштаба ВСУ указано, что под Купянском враг нанес авиационные, артиллерийские и минометные удары по четырем населенным пунктам: Ивановка, Кисловка, Колодязное, Берестовое.

Бои под Купянском — Генштаб о ситуации 29 августа 2023 года Фото: Google maps

Волонтеры из сообщества DeepState 29 августа отметили, что сложная ситуация сохраняется на Сватовском направлении. В частности, возле села Новоегоровка (в 44 км от Купянска) подразделения ВС РФ "пытаются улучшить свое положение". В аналитической записке события под Купянском не упоминаются.

Сватовское направление — детали ситуации от DeepState от 29 августа 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, в волонтерском сообществе DeepState подтвердили появление плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. В частности, об этом свидетельствует видео с установлением украинского флага в местности между Олешками и Антоновкой.

Между тем 52 отдельная механизированная бригада показала ЗРК "Стрела-10", который используют для защиты позиции ВСУ на линии фронта. Особенность комплекса в том, что уничтожаются цели, которые находятся в зоне прямой видимости экипажа.