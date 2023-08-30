Авиация Черноморского флота уничтожила катера с украинскими десантниками, — Минобороны РФ

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что им якобы удалось пресечь попытку атаки, в которой были задействованы до 50 бойцов. Оккупанты не предоставили никаких доказательств "уничтожения катеров", а командования ВМСУ и ССО никак не отреагировали на заявление россиян.

Российский самолет Черноморского флота якобы уничтожил в Черном море катера с украинскими десантниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ 30 августа.

По данным российского ведомства, в десантных группах Вооруженных сил Украины было якобы около 50 человек.

"Тридцатого августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", — говорится в сообщении.

Украинская сторона никак не комментировала это заявление Минобороны Российской Федерации на момент публикации материала. Также противник не предоставил никаких доказательств касаемо ликвидации десанта.

В целом в течении ночи было сделано несколько заявлений со стороны РФ. Оборонительное ведомство обвиняло Киев в якобы попытке атаковать российские регионы.

В первом сообщении отмечалось, что БПЛА самолетного типа был замечен в Калужской области и его якобы удалось перехватить. Позже появились аналогичные заявления об уничтожении украинских беспилотников в Рязанской и Московской областях.

Ранее Фокус сообщал, что ночь на 30 августа выдалась неспокойной для российских областей и временно оккупированного полуострова Крым. Взрывы прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также заявили об атаке дронов по Севастопольской бухте.

24 августа глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что треть морских дронов Украины поражают цели, и это проблема для РФ. По его словам, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет "на длительный ремонт".