В Брянске стая БпЛА во второй раз атаковала завод микрочипов для боевой элкектроники (видео)

Завод "Кремний Эл" в Брянске — второй по величине в России по производству электроники в России. Здесь выпускают детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

В Брянске неизвестный беспилотник обнаружили на подлете к местному заводу "Кремний Эл". Он попал в одно из зданий. Об этом сообщаютв местном телеграм-канале "Новости Брянска".

"Прилет по заводу "Кремний Эл". ВСУ снова пытаются атаковать предприятие в Брянске. В административном здании снова пожар. Перекрыта Красноармейская улица рядом с заводом", — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области сообщил об успешной работе российской ПВО.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ прекращена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он.

Через 5 минут он сообщил об атаке еще одного беспилотника на завод "Кремний Эл".

"Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но при падении обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают в ликвидации горения. Пострадавших нет", — проинформировал он.

Также Богомаз сообщил, что беспилотник упал на территории местного железнодорожного вокзала. В целях безопасности пассажиров оттуда эвакуировали.

"Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — проинформировал губернатор.

Что изготавливают на заводе "Кремний Эл"

Украинский журналист Сергей Ауслендер сообщил, что завод "Кремний Эл" в Брянске — второй по величине по производству микрочипов для боевой электроники в России.

"В некоторых вещах и вовсе единственное. Два прилета за два дня, а было и до этого. В здании пожар, что для микроэлектронного производства с его сверхособыми условиями — не очень.

По его словам, тот факт, что завод расположен в приграничной области облегчает задачу для БпЛА.

"Кремний Эл" в частности выпускает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Напомним, что вечером 7 сентября дрон атаковал промышленный объект в Брянске Российской Федерации. Российские власти обвинили в этом Украину.

Ранее сообщалось, что СБУ впервые показала секретные дроны "Морок". Они могут залетать в тыл противника на расстояние до 800 километров.