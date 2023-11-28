"Ситуации в Украине и секторе Газе разные": в НАТО ответили на обвинения в "двойных стандартах"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что российское вторжение в Украину было неспровоцированным, поэтому Киев имеет право на самооборону.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости применения международного права во всех конфликтах. Об этом, пишет агентство Reuters 28 ноября.

Сообщается, что на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Столтенберг прокомментировал обвинения в "двойных стандартах". Речь идет о высказываниях арабских лидеров, которые утверждают, что западные страны по-разному отреагировали на войну в Украине и на Ближнем Востоке.

Столтенберг заявил, что гуманитарное право должно соблюдаться во всех конфликтах, а жизнь гражданского населения всегда должна быть защищена. При этом он подчеркнул, что "ситуация в секторе Газа и ситуация в Украине во многом различаются".

Глава НАТО отметил, что вторжение российских войск в Украину было неспровоцированным, поэтому Киев имеет право защищаться и отстаивать свою территориальную целостность.

"Украина никогда не представляла угрозы для России, Украина никогда не нападала на Россию", — сказал Столтенберг.

Напомним, 21 октября заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у НАТО достаточно ресурсов для одновременной поддержки Израиля в войне с террористами ХАМАСа и Украины в войне с Россией.

По данным СМИ от 28 ноября, государственный секретарь США Энтони Блинкен переключил свое внимание на Украину, НАТО и Западные Балканы после нескольких недель, в течение которых акцент был сделан на событиях на Ближнем Востоке.