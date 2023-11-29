"Это такая месть?": в Днепре вручили повестку 86-летней женщине, — соцсети (фото, видео)

Внучка украинки рассказала, что она переселенка из Бахмута и имеет медицинское образование.

Возмущенная жительница Днепра записала видео, в котором показала врученную ее бабушке повестку. Соответствующие кадры 29 ноября опубликовали в телеграмм-канале с местными новостями.

"Я просто в шоке. Эту повестку прислали моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование", — говорит на видео девушка.

Она объяснила, что вывезла родственницу из Бахмута в марте 2022 года. Семья переехала в Днепр как переселенцы, они имеют временную регистрацию.

"То, что меня возмущает уже совсем, ей 86 лет! Они в своем ТЦК уже вообще одурели? Мне вот интересно, это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области?", — добавила девушка.

На обнародованных кадрах можно увидеть повестку и паспорт, данные в которых (ФИО и дата рождения) совпадают.

Повестка, по словам автора видео, врученная 86-летней переселенке Фото: Скрин видео Паспорт 86-летней украинки, которой, со слов внучки, выдали повестку Фото: Скрин видео

На момент публикации материала в Днепропетровском областном ТЦК ситуацию не комментировали.

Напомним, на Тернопольщине осудили мужчину, который отказался от мобилизации в ВСУ из-за головных болей. Его мать пыталась доказать члену ВВК, что военнообязанный — больной.

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