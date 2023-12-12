"Информацию получил лично от него": Зеленский не планирует увольнять Залужного, — глава НБУ

По словам Андрея Пышного, все украинское руководство работает на интересы страны. На 100% можно утверждать, что смена главнокомандующего ВСУ не планируется и никакого конфликта с президентом нет.

Президент Владимир Зеленский не намерен увольнять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в комментарии The Washington Mail.

В материале отмечается, что в последнее время все чаще появляются сообщения о якобы разногласиях между политическим и военным руководством Украины, однако авторитетные политики продолжают это опровергать.

Андрей Пышный заявил, что является членом Совета национальной безопасности и обороны, куда входят и Владимир Зеленский, и Валерий Залужный, поэтому сейчас точно можно сказать, что никаких конфликтов, а тем более планов касаемо увольнения нет.

"Вы видите, что все украинское руководство работает на интересы Украины. Многие политики сейчас находятся в Соединенных Штатах, потому что это важно. Я могу сказать на сто процентов, что Владимир Зеленский не собирается увольнять Валерия Залужного. Эту информацию я получил лично от него", — заявил глава Национального банка Украины.

К слову, 30 ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал тему того, что между президентом и главнокомандующим ВСУ есть якобы конфликт. Он считает, что такие слухи лишь вредят Украине, а в реальности никакой ссоры нет.

"Мы настаиваем на том, что конфликта не существует. И это главное. Еще раз подчеркиваю, что президент Зеленский в постоянной коммуникации находится с господином Залужным", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, 4 декабря журналист Роман Кравец отметил, что в случае увольнения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, никто не сможет спрогнозировать последствий для страны, поэтому в случае конфликта необходимо найти компромисс.