Войска РФ перешли в наступление под Бахмутом, есть успехи, — Conflict Intelligence Team (видео)

Кроме Бахмутского направления, как отметил Руслан Левиев, у российских оккупантов есть продвижение в районе Авдеевки возле промзоны, а также на Запорожском направлении.

Российские войска перешли в наступление в районе Бахмута по широкой линии. Об этом Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team, рассказал в"Обзоре от BILD".

Сейчас есть определенный успех в продвижении российских войск возле Бахмута в направлении Богдановка — Хромовое — Ивановское. Это довольно широкая линия фронта.

По его словам, украинские источники говорят о переходе войск РФ в наступление на город Часов Яр, который расположен на возвышенности к западу от Бахмута. Часов Яр "стратегически очень важен для обороны всей Краматорской агломерации".

Кроме Бахмутского направления, как отметил Руслан Левиев, у российских оккупантов есть продвижение в районе Авдеевки возле промзоны, а также на Запорожском направлении.

"Украине нужно экономить ресурсы, поскольку неизвестно, когда будет большая поставка боеприпасов и техники", — подчеркнул он.

Специалист также добавил, что тяжелые бои продолжаются вблизи Марьинки. По его словам южную часть населенного пункта уже захватили.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба от 13 декабря, украинские воины отбили 5 атак российских войск в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Силы обороны Украины и в дальнейшем наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 13 декабря бойцы ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении. Войска РФ направляют значительные усилия на северном фланге Бахмута, привлекая две десантные бригады. Оккупанты осуществляют атаки при поддержке артиллерии, а также используют фугасные авиабомбы.