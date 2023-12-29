Десятки ликвидированных и раненых: бойцы ТрО в Донецкой области разнесли штурмовиков ВС РФ

В течение дня ожесточенного боя украинские защитники уничтожили 4 вражеских танка, 2 повредили и 1 "затрофеили", а также уничтожили 1 БМП, и повредили 2 и уничтожили 2 МТ-ЛБ.

Последние несколько дней российские оккупанты зачастили со штурмами позиций украинских защитников в районе Серебрянского лесничества в Донецкой области. Бойцы Волынской бригады ТрО не только отбили штурм, но и заставили российских воинов наброситься на пятки. Об этом сообщает пресс-служба 100 ОБр ТрО.

"На самое Рождество Христово — 25 декабря — противник прибегнул к массированному штурму позиций Волынской бригады теробороны на востоке Украины. Предварительно проведя мощную артподготовку, сотни орк*в при поддержке десятков единиц бронетехники двинулись вперед — и отнюдь не с желанием заколядовать. Оккупанты все тщательно спланировали и очень рассчитывали на успех"", — говорится в сообщении.

Тяжелый бой продолжался в течение всего дня, а подразделениям армии РФ в конце концов пришлось отступить, понеся потери.

"25 декабря 2023 года сразу 23 оккупанта получили от бойцов 100 ОБр ТрО билеты на концерт Кобзона, еще 80 орк*в были ранены. Не менее впечатляет список пораженной в течение дня вражеской бронетехники: 4 уничтоженных, 2 поврежденных и 1 "затрофейный" волынскими теробороновцами танк; уничтожена БМП; 2 уничтоженных и 2 поврежденных МТ-ЛБ. Итого — 12 единиц "брони", — отметили в пресс-службе бригады.

Несмотря на неудачный штурм на Рождество оккупанты не успокоились и решили попробовать свою судьбу следующие два дня, 26 и 27 декабря. В итоге — россияне снова отступили, потеряв еще 39 человек убитыми, и 101 — ранеными. А также лишились еще 2 единиц бронетехники — уничтожены вражеский танк и МТ-ЛБ.

Напомним, что на Купянском направлении колонна российских захватчиков не доехала на штурм. Ее разнесли бойцы Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении два десятка оккупантов сдались в плен. Потери ВС РФ среди личного состава за сутки составили 488 человек. Также ВСУ уничтожили 105 единиц техники.