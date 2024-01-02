На вооружении украинских военных появились индийские артбоеприпасы (видео)

Официально Индия занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне, поэтому неизвестно, каким образом Украина получила боеприпасы.

Украинские военные имеют в арсенале боеприпасы из разных стран. На этот раз в сети показали САУ Krab, который ведет огонь индийскими боеприпасами. Об этом сообщает OSINT-аналитик Ukrainian Front в Х (ранее Твиттер).

В сети опубликовали видео, как украинские артиллеристы заряжают индийские боеприпасы внутри САУ Krab. Аналитики установили, что на кадрах фугасный снаряд HE ERFB BB калибром 155-мм.

Основные характеристики:

дальность стрельбы до 38,4 км;

масса снаряда без взрывателя — 45-47 кг;

длина снаряда — 86 см.

Стоит отметить, что официальная Индия занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне. Они выступают за мирное решение, но вместе с тем работают с Россией. Перед новым годом глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар прибыл в Россию для обсуждения сотрудничества с Москвой и совместного производства оружия. Пока неизвестно, Индия официально поставляет боеприпасы, или Украина или союзники покупают снаряды через посредников.

Напомним, 30 декабря в сети показали пакистанский танковый снаряд на вооружении ВСУ.

7 декабря 56-я Мариупольская бригада показала на вооружении САУ Dana-M2 из Чехии.