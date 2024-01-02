Мобилизация в Украине: во фракции "Слуга народа" сообщили о судьбе законопроекта (видео)

Заместитель председателя монобольшинства заявила, что над законопроектом о мобилизации будет работать комитет по вопросам безопасности и обороны, который учтет замечания уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Верховная Рада не будет выносить на рассмотрение законопроект о мобилизации в оригинальном варианте. Над документом еще будут работать. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телемарафона.

По словам парламентария, до 5 января в парламенте должна начать работу большая межведомственная рабочая группа, которая наработает компромиссный вариант законопроекта, в частности, с учетом замечаний уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Документ в нынешнем виде выносить в парламент на голосование не будут.

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься", — сказала Евгения Кравчук.

Она отметила, что обновленная версия будет "более компромиссным вариантом" проекта закона о мобилизации. Он будет наработан Комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Кравчук также отметила определенные беспокойства относительно коррупционных норм.

"Все должно быть в понятный и справедливый способ", — добавила она.

Новый законопроект о мобилизации и правах человека: что известно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что законопроект о мобилизации нарушает права украинцев, поэтому будет доработан.

Как сказал чиновник, в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, которые являются базовыми. Во время первого анализа Лубинец увидел, что некоторые предложенные нормы противоречат Конституции.

Он предположил, что законопроект — это результат запроса на мобилизационный ресурс от Вооруженных сил. Чиновник убежден, что здесь нужно полагаться на мнение руководства ВСУ: если войску нужен новый закон о мобилизации, это нужно сделать.

Напомним, что из-за необходимости усиления мобилизационных мероприятий в Украине в Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый документ, который предусматривает введение более строгих требований к учету и мобилизации граждан.