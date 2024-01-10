Разбил паралич после получения повестки: на Закарпатье судили заведующего музеем

Неявку в военкомат в указанный день в суде признали недоказанной, а мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив наказание на испытательный срок.

В Закарпатской области судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Его приговорили к испытательному сроку. Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области.

По материалам суда, заведующий Липовецкого краеведческого музея из Хустского района получил повестку и 8 декабря 2022 года прошел ВВК. Комиссия признала его годным к военной службе, а 12 декабря 2022 года он должен был явиться в ТЦК и СП, но не появился ни тогда, ни в течение года.

Представители ТЦК и СП подали на уклониста в суд.

В суде краевед заявил, что в тот день, когда он должен был прибыть в ТЦК, ему отобрало одну сторону тела, поэтому он не пришел в ТЦК и СП.

"В этот же день 12 декабря 2022 г. он в РТЦК и СП не пришел поскольку чувствовал себя болезненно, а именно у него парализовало правый бок. Только на следующий день он обратился к врачу, который назначил ему лечение", — говорится в материалах судебного дела.

Также отмечается, что 12 декабря мужчина к медикам не обращался, а обратился на следующий день и получил направление к соответствующему специалисту. к медикам не приходил, однако обратился на следующий день и получил направление к специалистам.

"Указанные доказательства, сомнений в их достоверности не вызывали, изложенные или удостоверенные в них сведения являются имеющими значение для установления фактов и обстоятельств уголовного производства, признается и оценивается судом как надлежащие и допустимые, а в совокупности — достаточными и взаимосвязанными для принятия процессуального решения", — говорится в приговоре суда.

В суде признали, что высказанные стороной защиты доводы о невозможности явки 12 декабря 2022 года из-за состояния здоровья не подтверждены никакими доказательствами и являются недоказанными.

Заведующего музея признали виновным по ст.336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного срока.

Напомним, что суд посадил за решетку мужчину, который получил повестку и поехал в Карпаты на отдых. В суде мужчина сказал, что не смог приехать в военкомат, ведь был болен. Кроме того, он боится, что поедет на фронт и погибнет там.

Ранее сообщалось, что на Львовщине посадили мужчину, который уклонился от мобилизации, потому что его брат уже проходит службу и "этого достаточно".