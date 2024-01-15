$44 млрд для Минобороны. Почему США не должны прекращать помощь Украине

Без американской поддержки Украины вероятность того, что Россия достигнет своих целей, резко возрастет. Она может либо поглотить всю Украину одним махом, либо откусить часть страны, оставив ее не более чем "бунтующим" государством.

Для США слишком многое стоит на кону, чтобы Америка закрывала глаза на войну, которая может распространиться далеко за пределы Украины и в конечном итоге поставить под угрозу как мировое лидерство Америки, так и ее национальную безопасность.

Фокус перевел статью Дова С. Закхейма о том, почему Штаты должны продолжать поддерживать Украину.

Несмотря на то, что руководство Палаты представителей и Сената согласовало бюджет на 2024 финансовый год в размере 1,59 триллиона долларов (с дополнительными "побочными сделками" на 79 миллиардов долларов), необходимо принять оставшиеся восемь законопроектов об ассигнованиях до частичного прекращения работы правительства. Поскольку время до остановки работы правительства истекает, Конгрессу, скорее всего, придется принять еще одну резолюцию о продолжении работы, действующую достаточно долго, чтобы законопроекты об ассигнованиях были приняты. Однако, что очень важно, даже если все законопроекты об ассигнованиях будут подписаны до 19 января, когда должен пройти первый транш законопроектов, Конгресс еще не примет закон о выделении дополнительного финансирования для Украины.

Байден запросил на поддержку Украины 61,4 млрд долларов Фото: 24 Канал

Запрос администрации Байдена на дополнительные ассигнования на октябрь в размере 106 миллиардов долларов, по которому Конгресс еще не принял решения, состоит из средств для оказания дополнительной военной и экономической поддержки Украине, помощи Израилю и Тайваню, а также ресурсов для программ защиты границ. Финансирование Украины, составляющее 61,4 миллиарда долларов, является самой крупной статьей в дополнительном запросе. Пакет помощи, связанный с обороной, — наиболее важный элемент запроса по Украине — составляет более 44,4 миллиарда долларов на счета операций и технического обслуживания Министерства обороны. Эти средства предназначены, в частности, для поддержки персонала, анализа разведывательных данных, набора летных часов, замены оборудования, отправленного в Украину, возмещения услуг, предоставленных Украине, и расширения оборонных производственных мощностей. Администрация запрашивает еще 6 миллиардов долларов на счет закупок Министерства обороны, которые включают средства на увеличение производства ракетных систем и критически важных боеприпасов, на обслуживание корабельных складов, кибербезопасность и некоторые секретные программы.

В конце декабря, когда Конгресс не смог принять решение по его дополнительному запросу, президент Джо Байден объявил об очередных военных поставках для Украины. Это были уже пятьдесят четвертые поставки с 2021 года. Министерство обороны сообщило, что последняя поставка включает в себя средства ПВО, артиллерию, противотанковое оружие и другое оборудование на общую сумму 250 миллионов долларов.

Хотя, безусловно, эту сумму следует приветствовать, она составляет лишь малую часть неотложных потребностей Украины, изложенных в запросе. Более того, как сообщается, эта поставка, скорее всего, будет последней в своем роде, так что без принятия запроса даже тонкий ручеек военной помощи Украине будет полностью перекрыт.

Судьба запроса зависит не столько от отношения Конгресса к поддержке Украины, хотя оно медленно охлаждается с тех пор, как россияне вторглись в страну в феврале 2022 года, сколько от того, сможет ли Конгресс достичь соглашения о финансировании и политике пограничного контроля. Даже если такое соглашение будет достигнуто и запрос одобрят, нет никакой уверенности в том, что администрация сможет провести последующий запрос позднее в этом году.

Отсутствие американской поддержки поставит под угрозу шансы Украины удержать территорию, которую она контролирует в настоящее время, не говоря о том, чтобы расширить ее Фото: Getty Images

Украина больше не является центром внимания СМИ и общественности. Более того, если внешняя политика и станет одним из главных вопросов президентской избирательной кампании, то, скорее всего, она будет сосредоточена на Ближнем Востоке — особенно с учетом того, что Израиль все еще находится в состоянии войны, — и на Китае, чья агрессия в Южно-Китайском море вряд ли уменьшится, а не на войне в Европе. Кроме того, неспособность Украины добиться чего-то похожего на решительный результат в своем широко разрекламированном весеннем контрнаступлении также ослабила энтузиазм конгресса, особенно среди растущего числа республиканцев, которые сомневаются, стоит ли продолжать тратить большие суммы на поддержку Киева.

Очевидно, что без дополнительного финансирования Украина окажется в полной зависимости от европейских и других союзников в плане оборудования, материально-технической поддержки и обучения. Поскольку Вашингтон предоставляет примерно половину всего военного финансирования для поддержки Украины, отсутствие американской поддержки поставит под угрозу шансы Украины удержать территорию, которую она контролирует в настоящее время, не говоря о том, чтобы расширить ее.

Действительно, в последние дни российские войска постепенно захватили некоторые дополнительные украинские территории к западу и югу от Марьинки в районе Донецка, а также к юго-западу от города в районе Новомихайловки. Цель России — взять под контроль всю Донецкую и Луганскую область, чтобы укрепить свои притязания на эти два мятежных региона. Хотя Россия потеряла большую часть сил, которые изначально напали на Украину, она восполнила их старыми и молодыми призывниками. В конечном счете, российские войска значительно превосходят украинские, и Путин не стесняется применять стратегию мясорубки, если это необходимо для того, чтобы блокировать продвижение украинских войск и продвинуть российские силы вперед. Если до сих пор украинским войскам удавалось сдерживать российские войска, то теперь, когда американская помощь иссякнет, им будет гораздо труднее это делать.

Путин намерен придерживаться курса и вести свою войну, по словам президента Байдена, "столько, сколько потребуется". Сохранять курс означает как минимум продолжать российские операции до окончания американских президентских выборов, насчет которых Путин, несомненно, надеется, что победу одержит Дональд Трамп, не заинтересованный в поддержке Украины. Нежелание Конгресса финансировать дополнительную военную поддержку Украины только еще больше подтолкнет Путина к сопротивлению любым попыткам урегулировать войну путем переговоров.

В отсутствие американской поддержки Украины вероятность того, что Россия достигнет своих целей, резко возрастет. Она может либо поглотить всю Украину одним махом, либо откусить часть страны, оставив ее не более чем "бунтующим" государством, которое Москва в конечном итоге может проглотить так же, как Гитлер проглотил пост-Зюденландскую Чехословакию. Более того, как и Гитлер, Путин вряд ли удовлетворится включением Украины в состав того, что он считает исторической Россией. Следующей, вероятно, будет Молдова. И тогда, если Трамп выполнит свое обещание пересмотреть участие США в НАТО после своего возвращения в Белый дом, одна или несколько стран Балтии обязательно последуют за ней.

Предсказать исход ноябрьских выборов невозможно. Если месяц — это большой срок в политике, то десять месяцев — тем более. Тем не менее призрак равнодушной Америки во главе с Дональдом Трампом должен беспокоить всех законодателей, которым небезразлично будущее свободной Европы и то, что потеря этой свободы будет означать для Соединенных Штатов. По этой причине Конгресс должен профинансировать дополнительные расходы, как только президент Байден подпишет различные законопроекты об ассигнованиях, которые будут представлены ему на рассмотрение в ближайшие недели. А Байден, в свою очередь, должен запросить еще одно дополнительное финансирование.

Для США слишком многое стоит на кону, чтобы Америка закрывала глаза на войну, которая может распространиться далеко за пределы Украины и в итоге поставить под угрозу как мировое лидерство Америки, так и ее национальную безопасность.

Об авторе

Дов С. Закхейм — заместитель председателя Института внешнеполитических исследований, старший советник Центра стратегических и международных исследований, член консультативного совета The National Interest. В прошлом он был заместителем министра обороны США и заместителем заместителя министра обороны США.