В Умани мужчина на остановке ударил ножом военного и сбежал: подробности

Нападавший нанес военному удар в живот, а после этого скрылся с места происшествия. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В Полтавской области в городе Умань на остановке общественного транспорта мужчина напал с ножом на военного. Об этом случае сообщает прокуратура Полтавской области.

По данным следствия, военный и нападавший находились на автобусной остановке и между ними началась ссора. Во время нее мужчина достал нож и ударил им в живот 32-летнего военнослужащего.

Пострадавший получил проникающее ранение живота, и его госпитализировали в больницу, а нападавший скрылся с места происшествия.

Впрочем, правоохранители смогли его разыскать.

"При процессуальном руководстве прокуроров Уманской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему уманчанину по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Случаи нападений на военных

2 апреля 2023 года стало известно о том, что священники УПЦ МП избили украинского военного в одной из церквей Хмельницкого. Пострадал защитник Артур Ананьев, который с начала полномасштабной войны с РФ добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона.

18 июня 2023 года в Херсоне группа несовершеннолетних атаковала военного, который оборонял Бахмут от российских захватчиков.

5 октября в Киеве двое нардепов избили парня, которого якобы заподозрили, что он работник мошеннического колл-центра. Избитым оказался боец одного из подразделений Сил обороны.

25 октября в Одесской области в Черноморске на улице избили военного. У мужчины диагностировали перелом шеи и отек мозга. Впоследствии он умер в больнице.

В городе Тлумаче Ивано-Франковской области 30 ноября пьяный водитель избил военнослужащего Игоря Федорака, который недавно похоронил сына, погибшего в войне против РФ. Мужчина попал в больницу.